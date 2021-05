Funivia Mottarone, il Papa: grande dolore, trepidazione per il piccolo Eitan

-afp

Papa Francesco esprime la sua vicinanza alle famiglie delle vittime dell'incidente della funivia Stresa-Mottarone. Il Pontefice, si legge in un telegramma al vescovo di Novara, "assicura la preghiera per quanti sono scomparsi, per chi li piange e per il piccolo Eitan, la cui delicata vicenda segue con trepidazione" e, nello stesso tempo, "implora dal Signore il conforto per chi soffre".