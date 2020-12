Val di Susa, manifestazione No Tav: attivisti lanciano bombe carta contro le forze dell'ordine

clicca per guardare tutte le foto della gallery

Ancora tensioni in Val di Susa, dove il movimento No Tav ha dato vita a una manifestazione. Un gruppo di 250 attivisti, incappucciati, ha lanciato bombe carta e petardi contro le forze dell'ordine al cancello del sentiero "Gallo-Romano" che sbarra l'accesso all'area di cantiere di Chiomonte, allargato nei giorni scorsi per i lavori della nuova Torino-Lione. Le forze dell'ordine hanno risposto con lanci di lacrimogeni.