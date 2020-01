Monferrato, ultraleggero si schianta in piazza: morto il pilota 

Un aereo ultraleggero è precipitato nel Monferrato, schiantandosi sulla piazza centrale di Moncalvo in provincia di Asti. Il pilota, 60 anni, è morto. Nessun'altra persona è rimasta coinvolta nell'incidente nella piazza che è in parte adibita a parcheggio. La vittima, Lino Frigo, 71 anni. ferroviere in pensione, abitava a Moncalvo. Inutili i soccorsi: il pilota è deceduto per le gravissime lesioni riportate nell'impatto al suolo.