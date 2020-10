Maltempo in Piemonte, frane in Valle Strona: case isolate

La Valle Strona in ginocchio dopo il maltempo che ha colpito il Piemonte. Diverse persone sono fuori casa a Forno Valstrona e alcune strade provinciali sono ancora chiuse. Nella provincia di Verbano Cusio Ossola molte famiglie sono ancora senza corrente elettrica e senza linea telefonica. La strada che da Omegna sale in valle è stata risistemata ma solo in parte a valle, mentre a Massiola resta una situazione di grave pericolo perché c'è ancora rischio di frane dopo che una ha spazzato via alcune case, per fortuna disabitate.