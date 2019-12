Greta Thunberg appena giunta a Torino per partecipare al presidio dei Fridays For Future in piazza Castello. Sul balcone d'onore di Palazzo Civico è stato affisso uno striscione per dare il benvenuto alla giovane attivista della lotta ai cambiamenti climatici. Sullo striscione, sfondo verde e con un mondo libero dall'inquinamento, la scritta 'Welcome to Turin,Greta'.