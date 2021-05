24 maggio 2021 13:00

Funivia Stresa Mottarone, la figlia di una vittima: "Papà, faremo pace nell'Aldilà"

"So che da lassù adesso faremo finalmente pace perché, semplicemente, in questa vita non eravamo destinati a riuscire a parlarci in modo giusto". Sono le parole di Angelica, la figlia maggiore di Vittorio Zorloni, il 55enne di Vedano Olona (Varese), morto insieme alla compagna 37enne Elisabetta Persanini e al figlio Mattia, 5 anni, nel dramma della funivia precipitata a Stresa. La ragazza, nata da una precedente unione del padre, ha consegnato ai social il suo saluto, affermando che se "non è stato in questa vita sarà la prossima in cui sistemeremo tutto e ci riabbracceremo".