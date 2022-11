21 novembre 2022 16:36

Asti, per il pranzo di papa Francesco il dolce speciale dei ragazzi di Albergo Etico

In occasione della visita privata a Portacomaro, paese di origine della sua famiglia in provincia di Asti, i ragazzi e le ragazze di Albergo Etico hanno servito a papa Francesco il pranzo in Vescovado ad Asti e gli hanno anche proposto un dolce speciale. Il dolce chiamato "Papalina di caffè" è stato creato per l'occasione dal maestro pasticcere Jorge Bianchini insieme allo chef Antonio De Benedetto. E' composto da una base di biscotto alla nocciola tonda gentile (in ricordo della terra astigiana), una farcitura centrale di dulce de leche argentino (in ricordo delle terre del Santo Padre) e una meringa a forma di papalina. "E' stata un'esperienza incredibile e un onore per i nostri ragazzi e ragazze incontrare e vedere da vicino il Papa", ha detto Alex Toselli, presidente di Albergo Etico. "Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato con professionalità a questa giornata e tutti coloro che hanno permesso si concretizzasse questa grande opportunità. E' stata un'emozione che resterà indelebile per sempre, oltre che un'occasione di crescita", ha concluso.