Fanno bruciare il negozio del concorrente: arrestati nel Torinese

Durante il lockdown ha assoldato due persone per incendiare il negozio di un concorrente nella vendita di frutta e verdura: un commerciante 35enne di Michelino, nel Torinese, è stato arrestato dai carabinieri assieme a una dipendente 47enne. Obbligo di dimora, invece, per l'incendiario, un 61enne che nell'appiccare il rogo si era ferito. Infine, è stato denunciato a piede libero per favoreggiamento un amico del mandante.