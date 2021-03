Docente morto a Biella, il Piemonte sospende il vaccino AstraZeneca

Ansa

In Piemonte è stato deciso di sospendere, per precauzione, la somministrazione del vaccino AstraZeneca, a seguito della morte, avvenuta nelle scorse ore a Biella, di un docente a cui sabato era stato inoculato il siero. "Si tratta - specifica l'assessore regionale alla Sanità - di un atto di estrema prudenza, in attesa di verificare se esista un nesso di causalità tra la vaccinazione e il decesso".