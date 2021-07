tgcom24

Incidente sul lavoro a Serravalle Langhe, in provincia di Cuneo, dove un uomo è morto schiacciato da un trattore. I vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere il lavoratore, che si trovava sotto il mezzo. Purtroppo non c'è stato nulla da fare: il 118 sul posto ha potuto solo constatare il decesso dell'uomo.