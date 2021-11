Cuneo, escursionista salvato a 3mila metri in alta valle Varaita

ansa

Un escursionista disperso in Valle Varaita (Cuneo) è stato recuperato dall'elicottero della gendarmeria francese nei pressi monte Salza, al confine con il vallone francese dell'Ubaye. L'allarme era stato lanciato quando l'uomo, in difficoltà, si era reso conto di non riuscire a rientrare. Sono così state attivate le squadre di soccorso. L'escursionista è stato individuato e trasferito in ospedale a Briancon.