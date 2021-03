Covid, il Piemonte anticipa la zona rossa per due Comuni cuneesi

Ansa

Il Piemonte anticipa la zona rossa, che da lunedì sarà estesa a tutta la Regione, in due comuni della Provincia di Cuneo, Boves e Borgo San Dalmazzo. Il provvedimento scatterà dalle 19 di sabato. Sale così a 25 il numero dei Comuni piemontesi in zona rossa: 3 in provincia di Torino, 14 nel Cuneese, 7 nella Valle Vigezzo (Verbano-Cusio-Ossola), uno nel Vercellese.