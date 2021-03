Covid, Cirio: "Inaccettabile conoscere le nuove misure ora"

LaPresse

"Ancora una volta siamo arrivati alla tarda sera di venerdì per sapere con certezza da che giorno sarebbero scattate le nuove misure". Così su Facebook il presidente Alberto Cirio commenta l'ingresso del Piemonte in zona rossa da lunedì 15 marzo. "Questo non è accettabile, per rispetto di chi lavora e delle famiglie che devono poter organizzare le loro vite in un momento così difficile", aggiunge Cirio.