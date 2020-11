Covid, Cirio: "In Piemonte per le scuole medie continua la Dad" 

LaPresse

In Piemonte, nonostante la Regione sia diventata zona arancione, per la seconda e terza Media continuerà la didattica a distanza. Lo ha reso noto il governatore Alberto Cirio sottolineando la necessità di essere prudenti: "Vogliamo riaprire tutto e lo stiamo facendo, ma vogliamo riaprire per sempre e non possiamo permetterci di ripetere gli errori dell'estate", ha aggiunto quindi Cirio.