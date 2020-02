Coronavirus, famiglia in quarantena volontaria nel Vercellese

Sono rientrati martedì sera dalla Cina, e stanno tutti bene, ma per la tranquillità dei loro concittadini hanno deciso di mettersi in quarantena volontaria. E' la decisione di Yuci Ni, cinese che da anni vive col marito e la figlia a Cigliano, nel Vercellese, dove gestisce un negozio e un bar. La famiglia era partita qualche settimana fa per un viaggio in Cina. Al rientro in Italia, la decisione di mettersi per 14 giorni in quarantena.