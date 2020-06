Coronavirus, due focolai in Val d'Ossola: 13 persone contagiate

Preoccupazione per due nuovi focolai di coronavirus in Val d'Ossola, riconducibili al mondo del frontalierato. Si tratta di 13 persone contagiate che sarebbero venute in contatto con due lavoratori frontalieri: uno che lavora in Canton Vallese, l'altro in Canton Ticino. "Il nostro sforzo è di indagare su tutte le frequentazioni, soprattutto sui luoghi di lavoro", spiega l'Asl. Per circoscrivere i due focolai sono stati eseguiti numerosi tamponi.