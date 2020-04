Coronavirus, anche il Piemonte proroga le misure di rigore

Anche in Piemonte restano chiuse le librerie, le cartolibrerie e i negozi di abbigliamento per l'infanzia nonostante l'ok alla riapertura previsto dall'ultimo Dpcm sul contenimento del coronavirus. "E' un grande sforzo continuare a mantenere la linea del rigore, ma è l'unico modo per non vanificare i sacrifici fatti finora", ha detto il governatore Alberto Cirio annunciando la proroga fino al 3 maggio delle misure in questo momento in vigore.