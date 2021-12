Col braccio in silicone all'hub vaccinale, "Dritto e Rovescio" ha provato a intervistarlo: "Chiesti 5 mila euro"

"Ora è in grossissime difficoltà economiche perché non sta più lavorando". Inizia così la telefonata tra il giornalista di "Dritto e Rovescio", Giorgio Sturlese Tosi, e un collaboratore di Guido Russo, l'odontoiatra che a Biella si è presentato all'hub vaccinale con un braccio in silicone. Il programma di Rete 4 ha provato a contattarlo per un'intervista, ma dall'altra parte è arrivata una richiesta economica da 5 mila euro.

"Questa storia gli sta creando un po' di problemi - spiega il collaboratore di Russo - credo sia ragionevole ottenere un contributo da parte sua perché vi è un guadagno da parte di tanti e magari lui riesce in qualche modo a ridurre il danno derivante da questa cosa".

E alla domanda del giornalista, che gli chiede di quantificare la richiesta, l'uomo risponde: "Immagino almeno sui 5 mila euro, non credo sia una cifra folle - ha aggiunto -, lui non ci vuole speculare, ma sicuramente ha bisogno di ridurre il danno che ha subito da questa vicenda"