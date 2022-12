Carrosio (Alessandria), il paese senza panettiere da 50 anni: un bando del comune per cercarlo

Un comune senza panettiere da 50 anni: è il caso di Carrosio, paese di poco più di 500 anime in provincia di Alessandria. L'ultimo forno è stato chiuso da alla fine degli anni '60 e da allora non c'è mai stato un ricambio generazionale: per questo, il Comune ha emesso un bando per cercare un nuovo panettiere, mettendo a disposizione un locale già arredato e attrezzato per aprire un forno disponibile per tutta la comunità.

Per due anni l’affitto sarà di soli 150 euro al mese. Inoltre, una volta la settimana, il forno dovrà essere aperto ai cittadini per far cuocere pane e altri prodotti utilizzando le sue attrezzature. Come spiegato a "Mattino Cinque News" dall'amministrazione, sono stati due giovani trentenni a vincere il bando: "Con fondi statali e regionali abbiamo ristrutturato l'edificio destinato a forno - ha spiegato il vicesindaco di Carrosio, Valerio Cassano - hanno vinto due ragazzi, che lo facevano come dipendenti e oggi hanno deciso di lanciarsi in questa iniziativa".