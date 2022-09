Cammina sull'autostrada A4 nel Torinese, 30enne salvata dalla polizia

La polizia stradale di Torino ha salvato una 30enne che stava camminando sulla terza corsia di marcia dell'autostrada A4 in direzione Milano.

La donna è stata notata da diversi automobilisti all'altezza di Volpiano, e poco dopo è stata intercettata dalla pattuglia della stradale che ha rallentato i veicoli permettendo le operazioni di soccorso. La 30enne è stata poi trasportata all'ospedale di Chivasso per accertamenti. Alcuni veicoli in transito l'avrebbero schivata per miracolo.