Cade dal balcone mentre gioca: grave bimbo di tre anni nel Biellese

ansa

Un bimbo di tre anni è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino dopo essere caduto dal balcone di casa a Cavaglià, nel Biellese. Il bambino stava giocando con la sorellina, di poco più grande, quando è precipitato per quattro metri. A chiamare i soccorsi è stato il padre del piccolo, che lavorava in giardino: il bimbo è stato soccorso è trasportato in ospedale in codice rosso.