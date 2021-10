Auto fuori strada nel Cuneese, due morti e tre feriti

ansa

Drammatico incidente stradale in provincia di Cuneo. Due giovani sono morti e altri tre sono rimasti feriti, due in modo grave. Viaggiavano su una Mercedes di colore bianco finita fuori strada lungo la provinciale 8 della Valle Varaita, a Brossasco. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, l'auto ha fatto un volo di una trentina di metri, finendo sul greto del torrente Varaita.