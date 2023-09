Asti, spari contro donna che difende figlia da molestie: un fermo

Ad Asti è stato fermato il presunto autore degli spari contro una 45enne, che stava passeggiando insieme alla figlia 17enne.

La donna avrebbe difeso la ragazza da molestie. I carabinieri sarebbero arrivati al sospettato dopo avere sentito i testimoni e visionato le immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza. La 45enne, ferita a una gamba, non è in pericolo di vita ma è ancora ricoverata in ospedale.