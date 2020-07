Asti, rave con 400 persone lungo il Tanaro: blitz delle forze dell'ordine

Polizia e carabinieri hanno interrotto un rave party non autorizzato in un'area boschiva di San Martino Alfieri (Asti) lungo il fiume Tanaro, in località Tanarella. I partecipanti erano circa 400. La festa era iniziata la scorsa notte, nonostante le misure anti-coronavirus, e stava andando avanti anche in mattinata, quando è avvenuto il blitz delle forze dell'ordine.