Asti, fiamme in una palazzina: trovato un cadavere carbonizzato

Il corpo carbonizzato di un uomo, probabilmente un senzatetto, è stato trovato nel centro di Asti dai vigili del fuoco, intervenuti tra via Arò e via Bocca per domare un incendio divampato in una palazzina in ristrutturazione. E' possibile che l'uomo avesse trovato rifugio nello stabile e che l'incendio sia stato causato dalla stessa vittima nel tentativo di scaldarsi con un fuoco. Indagini in corso da parte dei carabinieri.