Asti, Federica Farinella ritrovata morta dopo 19 anni | Il papà: "Ho il cuore spezzato"

Era un giallo senza soluzione quello di Federica Farinella e che rimarrà tale visto che l'autopsia sui pochi resti rinvenuti non permette di stabilire le cause del decesso. Resti ritrovti non distanti dalla casa di campagna di Chiusano da cui si era allontanata, dopo un pranzo con la famiglia, per non farvi più ritorno.

Il messaggio di dolore del papà - "Fine 2020, cuore spezzato. Ti abbraccio forte, più forte di sempre dolcissima bimba mia. Sono sicuro che sei felice tra gli angeli e che da lassù ci proteggerai", è l'addio alla ragazza da parte del padre Francesco riportato sulle pagine locali del quotidiano La Stampa.

Era il 2 settembre 2001, 19 anni fa, quando la giovane ha lasciato la rivista che stava leggendo in giardino per allontanarsi, senza documenti e senza soldi. La giovane aveva da poco rinunciato al sogno di sfondare nel mondo dello spettacolo, delusa dallo scandalo Vallettopoli e dalle accuse per alcuni volti noti di quel mondo di avere indotto alla prostituzione giovani aspiranti attrici. Aveva capito che quel mondo non faceva per lei ed era tornata a vivere con la famiglia a Rivoli, nel Torinese. Resta un mistero la sua scomparsa, su cui proseguono le indagini dei carabinieri, che mantengono al riguardo il massimo riserbo.