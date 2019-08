Arrivano i kamikaze delle zanzare: si lasciano pungere per sperimentare un nuovo repellente

C'è chi per liberarsi per sempre delle zanzare è pronto a tutto, anche a sottoporsi a un fastidioso esperimento scientifico. E' il caso di un gruppo di cittadini di Alluvioni Piovera, Comune in provincia di Alessandria, che ha deciso di immolarsi per la sperimentazione di un nuovo repellente. I volontari dovranno applicare su una gamba una tradizionale sostanza protettiva e sull'altra il nuovo repellente biologico, inserito in un tessuto nanotecnologico. Alle cavie umane non resterà poi che darsi in pasto alle zanzare, vere nemiche degli abitanti della zona.