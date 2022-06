Alpinista morto in Patagonia, la sorella: "Alla figlia serve il certificato di morte"

Corrado Pesce

E il suo corpo, in quella zona impervia dove è stato individuato dai droni , non è mai stato recuperato. Così per le autorità argentine, il piemontese, 41 anni, esperto alpinista, risulta ancora disperso. "Ma senza il certificato di morte che deve rilasciare il governo di Buenos Aires, non possiamo far valere i diritti della figlia 13enne: è un ulteriore dramma per noi", spiega la sorella di "Korra", Lidia Pesce, da Novara. E su change.org è stata aperta una petizione online che in pochi giorni ha raccolto 11.500 firme.