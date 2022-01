Allarme peste suina, vietata la caccia in 114 Comuni di Piemonte e Liguria

Vietate la caccia, la pesca e la raccolta di funghi e tartufi nella zona stabilita come infetta dalla peste suina africana. Si tratta di 114 Comuni, 78 in Piemonte e 36 in Liguria. La misura è prevista da un'ordinanza dei ministri della Salute Speranza e delle Politiche agricole Patuanelli. Ammessa solo la caccia di selezione al cinghiale per ridurre la popolazione in eccesso e rafforzare la rete di monitoraggio sulla presenza del virus.