Alessandria, anziano trovato morto in casa: indaga la polizia

Ad Alessandria è stato trovato morto in casa un uomo di 84 anni, Mauro Manfrin.

È successo al civico 27 di via San Pio V, nella serata di sabato. Investigatori e inquirenti sono al lavoro per accertare la causa del decesso. Non è ancora chiaro se l'anziano vivesse solo, in un alloggio al primo piano di una casa di ringhiera dove sarebbero state trovate tracce di sangue. La salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria.