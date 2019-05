1 maggio a Torino, tensioni tra manifestanti No Tav e del Pd

Momenti di tensione al corteo del Primo maggio a Torino, con i No Tav che hanno urlato contro le delegazioni del Pd slogan come "Fascisti" e "Siete come Salvini". I gruppi sono venuti in contatto con spintoni e alcuni manifestanti No Tav sostengono di essere stati feriti da cinghiate dal servizio d'ordine del Pd. La polizia ha bloccato, con una carica e manganellate, un gruppo di No Tav che cercava di raggiungere la testa del corteo.