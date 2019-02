"Vorrei parlarti ma non puoi": il post Instagram della figlia di Elena Ceste

"Vorrei vederti un solo istante per donarti quel bacio che non ti ho dato". Inizia così il post apparso sul profilo Instagram di Elisa Buoninconti, la figlia 18enne di Elena Ceste, scomparsa il 24 gennaio 2014. "Vorrei per un solo istante ritrovare il tuo calore nella magia di un abbraccio, avvolgendomi nel profumo della tua pelle - continua il post, poi rimosso - "Vorrei parlarti un solo istante per raccontarti il mio dolore. Vorrei ascoltarti un solo istante per consolare il mio cuore e assaporare attimi di infinito amore! Vorrei... vorrei... vorrei... ma tu mamma non puoi".