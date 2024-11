A Piazza Armerina un corteo per ricordare la 15enne trovata impiccata nell'Ennese

A Piazza Armerina, nell'Ennese, il corteo per ricordare la 15enne trovata impiccata nella pineta vicino a casa è stato aperto da un grande striscione con scritto "Larimar, con la preghiera teniamo accesa la scintilla della speranza". Circa 500 persone hanno sfilato per le strade, con canti e preghiere fino alla chiesa di sant'Antonio. "Quello che abbiamo appena compiuto è un piccolo gesto - ha detto il vescovo Rosario Gisana che ha aspettato i manifestanti davanti la chiesa - per condividere il grande dolore che sta attraversando la nostra comunità. Noi adulti cosa stiamo facendo per questi giovani?".