Piantedosi: "Non solo repressione, serve il recupero del minore"

Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, torna a parlare della violenza giovanile.

"Oggi ci sono giovani che impugnano le armi e le usano per motivi futili, senza alcun rispetto per la vita altrui", ricorda annunciando che "il governo è al lavoro per varare al più presto un pacchetto di misure per garantire più sicurezza nelle nostre città". "Il confronto nell'esecutivo - sottolinea il ministro - è sull'introdurre norme più efficaci sul piano sia della prevenzione che della repressione, coniugando appieno l'assoluta esigenza del recupero del minore".