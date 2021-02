Piano vaccini: obiettivo somministrare 14 milioni di dosi entro aprile

Ansa

L'obiettivo del piano vaccinale nazionale, rimodulato nella riunione governo-Regioni, è somministrare due milioni di dosi a febbraio. Si passerà poi a 4 milioni a marzo e 8 milioni ad aprile, per un totale di 14 milioni di dosi in un trimestre. I vaccini Pfizer e Moderna saranno somministrati agli over 80 e ai più fragili, mentre quello di AstraZeneca sotto i 55 anni a personale scolastico, forze armate e di polizia, personale carcerario e detenuti.