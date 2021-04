Piano vaccinale, Liguori: "Diminuire il numero di vittime è quello che fa la differenza per le riaperture”

"Adesso quello che bisogna fare è diminuire il numero di vittime perché è quello che fa la differenza tra il poter riaprire e non poter riaprire le attività". Così a "Stasera Italia" il direttore di Tgcom24 Paolo Liguori sul piano vaccinale e sull'esigenza di vaccinarsi. "La confusione c'è, ma c'è anche il pericolo di morte e di complicazioni", continua Liguori che non esclude che, nei prossimi due anni, ci saranno "altri vaccini per combattere le varianti".

"Un altro degli elementi con cui si ferma il Covid - spiega il direttore di Tgcom24 - è certamente tanta gente che si ammala, la cosiddetta immunità di gregge che combatte i virus e che un pochino lo tiene in dietro". Per Liguori se "nel frattempo che salviamo la vita alle categorie più fragili, i giovani si ammalano e sconfiggono il Covid, non è una tragedia", conclude il direttore di Tgcom24.