Piano pandemico, un anno fa il ministero Salute scriveva all'Oms: "Siamo pronti"

L'Italia non aveva un piano di emergenza per fronteggiare un'epidemia? È quanto emerge da un'inchiesta andata in onda nel corso di "Live - Non è la d'Urso": i magistrati hanno interrogato i vertici del ministero della Salute e hanno mandato la Guardia di Finanza negli uffici dell'Istituto Superiore della Sanità, in cui è stato scoperto un documento in cui l'Italia comunicava all'Oms di essere pronta a fronteggiare un'eventuale pandemia.

Si tratta del questionario che l'Oms manda a ogni stato membro tutti gli anni, affiché questo valuti il proprio stato di risposta di fronte a un'eventuale emergenza pandemica. Nel documento compilato dal ministero il 4 febbraio 2020, veniva comunicato che: "I piani per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie sono regolarmente testati e aggiornati".

"I medici non avevano mascherine, da quei documenti invece risultava che tutto fosse pronto. In questo caso si configurerebbe quantomeno un reato di falso ideologico", afferma Consuelo Locati, avvocato dei familiari delle vittime del Covid.