Piacenza, sgominata banda di rapinatori: sei arresti per colpi in Svizzera

La polizia di Piacenza ha dato esecuzione a sei mandati di arresto internazionale a carico di altrettante persone, ricercate perché componenti di un'associazione criminale dedita alle rapine a mano armata. Gli arrestati sono di origine nordafricana e sudamericana, tutti residenti in Italia, che a bordo di autovetture di proprietà viaggiavano dal nord Italia in direzione della Svizzera. Poco prima della frontiera, modificavano le targhe dei veicoli per evitare di essere identificati. A quel punto, si dividevano in gruppi per compiere rapine a mano armata, principalmente ai danni di stazioni di servizio collocate nella zona di Balerna in Canton Ticino. Ua volta compiute le rapine, varcavano la frontiera e ripristinavano le targhe originali dei veicoli, facendo rientro in Italia per spartirsi il bottino, complessivamente nell'ordine delle decine di migliaia di franchi.