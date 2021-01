Piacenza, ricoverato per Covid l'alpino che aveva fatto una serenata alla moglie davanti all'ospedale: ora suona in corsia

A novembre aveva commosso tutta Italia quando fu immortalato in un video mentre suonava una serenata alla moglie sotto le finestre dell'ospedale di Castel San Giovanni, in provincia di Piacenza, in cui la donna era ricoverata e dove è poi deceduta. Ora suona la sua fisarmonica per i compagni di corsia del centro Covid di Cortemaggiore, l'alpino Stefano Bozzini, 81 anni. Ex militare tra le "penne nere", è risultato positivo al coronavirus e per lui si è reso necessario il ricovero, anche se le sue condizioni non sembrano gravi.