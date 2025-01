Piacenza, per usare le sale comunali serve la patente antifascista

Il caso è scoppiato nel 2019 quando Stefano Delle Chiaie, l’ex leader di Avanguardia nazionale, venne invitato a Piacenza dal circolo Bombacci per un evento che si doveva tenere in una sede comunale, la Casa delle associazioni di via Musso. L’appuntamento fu poi annullato dalla Prefettura sull’onda di un rumoroso scontro politico. La giunta di centrodestra allora in carica, guidata dalla sindaca Barbieri, promise un intervento regolamentare, rimasto però senza seguito. Un certificato di antifascismo per la concessione delle sedi municipali, quindi, è stata la richiesta perorata dal centrosinistra che, salito nel 2022 al governo di Palazzo Mercanti, l’ha inserita tra i punti programmatici di mandato.