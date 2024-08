Lui malato di Sla, lei in carrozzina: divisi dalla malattia, ma riuniti per festeggiare i 50 anni di matrimonio

I festeggiamenti per i 50 anni di matrimonio di Mario Ore e della moglie Giuseppina Striano hanno un sapore tutto particolare e dimostrano come l'amore riesca a superare anche gli ostacoli più alti. Lui, 75 anni, ex operaio metalmeccanico di Pontenure (in provincia di Piacenza) è infatti malato di Sla, mentre lei, 73 anni, è costretta sulla sedia a rotelle ma per una diversa patologia. Divisi nella vita di tutti i giorni, si sono ritrovati, per rinnovare le loro promesse, di fronte all'altare della Casa di Cura San Giuseppe, dove Mario viene da mesi assistito h24.