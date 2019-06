Piacenza, due donne aggredite in casa da cinque rapinatori

Due donne sono finite in ospedale dopo essere state aggredite e rapinate in casa da cinque banditi. L'episodio è avvenuto in un'abitazione di Borgonovo (Piacenza). Le due donne, tra loro cognate, sono state sorprese dai cinque che hanno agito con il volto coperto. I banditi le hanno picchiate e ferite con un'arma da taglio poi, prima di fuggire, hanno portato via alcune migliaia di euro in contanti. Sul posto i carabinieri e il personale medico del 118.