Peste suina, ministero dispone nuove misure per fermare il focolaio

-afp

Il ministero della Salute ha disposto ulteriori misure stringenti per fermare il focolaio di peste suina africana riscontrato in alcuni cinghiali tra Piemonte e Liguria, per il coinvolgimento di 78 Comuni. Sono previsti la macellazione immediata di suini e i divieti di ripopolamento per sei mesi e di movimentare carni fresche e sottoprodotti al di fuori dell'area "rossa".