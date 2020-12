Pescatori liberati, il comandante della Medinea in navigazione verso Mazara: "Vogliamo lavorare, non la guerra"

"Voglio tornare a lavorare, non a fare la guerra". Mettersi tutto alle spalle, abbracciare i familiari e passare con loro le feste, riprendere ancora una volta il mare: non chiede altro Pietro Marrone , comandante del peschereccio Medinea , uno dei due natanti sequestrati in Libia (l'altro è l'Antartide). Dal porto di Mazara del Vallo lo separa ancora una giornata di navigazione: i 18 marittimi che hanno passato oltre oltre giorni nelle carceri libiche faranno rientro nella mattinata di domenica.

"I nostri carcerieri - spiega Marrone - non volevano che li guardassimo negli occhi, altrimenti ci avrebbero infilato la testa nel bidet". Il comandante ha anche detto che i marinai spesso cucinavano per i carcerieri e dovevano loro servire il cibo, sempre con il divieto di guardarli in faccia. Infine, Marrone ha detto di aver condiviso due celle, insieme ai suoi compagni, con altri detenuti stranieri.

Il piano sanitario per il rientro - All'arrivo nel porto di Mazara un medico salirà a bordo dei pescherecci e visiterà i marinai, che una volta a terra faranno il tampone rapido e poi quello molecolare. In assenza di positivi al Covid, tutti andranno a casa e dovranno ripetere il tampone dopo cinque giorni. Al porto nuovo, dove le due barche approderanno, ci saranno un numero limitato di parenti e i giornalisti, spiega il sindaco Salvatore Quinci.

I due marinai senegalesi, che non hanno una casa, saranno ospitati in un albergo a spese dell'armatore, sempre che il tampone dia esito negativo. I senegalesi, abitualmente, lavorano come guardiani delle barche e dormono a bordo. In caso di positività, anche di un solo marinaio, tutti saranno fatti salire su un mezzo con dispositivi di biocontenimento e posti alla quarantena domiciliare. Per i senegalesi, invece, sempre in caso di positività, è previsto il trasferimento in un Covid hotel. Intanto, il sindaco ribadisce che per domenica l'accesso al porto nuovo sarà inibito per tutti, tranne che per le persone autorizzate.