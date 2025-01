Pescara, aggredì un automobilista con schiaffi e pugni: vigile ai lavori socialmente utili

Messa alla prova in un'associazione per il vicecomandante della polizia locale di Pescara, Massimiliano Giancaterino, ex sindaco di Farindola e assolto nel maxiprocesso sulla tragedia di Rigopiano. Secondo l'accusa, riportata dal quotidiano Il Centro, avrebbe abusato del suo ruolo e si sarebbe reso responsabile di un episodio di aggressione ai danni di un cittadino, un piastrellista, che il 24 novembre del 2023, in una via di Pescara, aveva fermato la pattuglia della polizia locale di cui faceva parte il tenente colonnello Giancaterino per chiedergli spiegazioni sul parcheggio effettuato davanti al cancello di un'abitazione, in assenza del cartello di divieto di sosta, poter lavorare nel cantiere accanto.