Un uomo di 81 anni è morto in seguito a un incidente stradale avvenuto in località Villareia di Cepagatti (Pescara). L'anziano, alla guida della sua Ford Focus, ha invaso la corsia opposta e si è scontrato con un trattore. L'uomo avrebbe perso il controllo dell'auto a causa di un malore. Il conducente del mezzo agricolo ha fatto il possibile per rallentare e accostare, ma non è riuscito a evitare l'impatto.