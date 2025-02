Pescara, identificato corpo trovato in un canale: è giostraio scomparso due mesi fa

È di Rudy Cavazza, il giostraio romano di 54 anni che aveva fatto perdere le sue tracce il 6 dicembre, il corpo senza vita trovato sul greto di un canale, tra la vegetazione, in un'area di Spoltore, al confine con Pescara. I familiari lo hanno riconosciuto attraverso gli abiti e un tatuaggio. Sarà ora l'autopsia a chiarire le cause della morte. Dalla prima ispezione cadaverica non sono emersi segni di violenza. Il ritrovamento del corpo è avvenuto a poche decine di metri dal campo roulotte dove alloggiano alcuni giostrai e dove due mesi fa si erano perse le tracce di Cavazza, che era arrivato in zona per salutare alcuni parenti.