Cronaca
le presunte violenze in un condominio in periferia

Pescara, fanno ubriacare e abusano di una 17enne: arrestati due fratelli

08 Set 2025 - 17:14
© IPA

© IPA

Avrebbero fatto ubriacare una 17enne per poi abusare di lei. Responsabili delle presunte violenze due fratelli, uno minorenne e l'altro maggiorenne, nei cui confronti sono state emesse, dal tribunale per i minorenni de L'Aquila e da quello di Pescara, due ordinanze di custodia cautelare per violenza sessuale di gruppo aggravata. Il minorenne è stato trasferito in una comunità di recupero, mentre il maggiorenne è finito in carcere. I fatti, che risalgono al 13 febbraio, sono avvenuti in un condominio alla periferia di Pescara. 

pescara
abusi sessuali

