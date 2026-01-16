Pesaro, cade da una piattaforma elevatrice: muore operaio

Un operaio di 55 anni, Loris Buscaglia, ha perso la vita cadendo da una piattaforma elevatrice a Vallefoglia, in provincia di Pesaro Urbino. La vittima stava lavorando come elettricista per conto di una ditta quando è caduto dal cestello dell'elevatore che, in quel momento, era posizionato a un'altezza di quattro metri. Non è ancora stata resa nota la causa della caduta. Al momento, però, non risulterebbero esserci malfunzionamenti o danneggiamenti alla struttura. Si ipotizza, quindi, che l'operaio possa essere stato colto da un malore. I rilievi del caso sono stati affidati ai carabinieri e all'ispettorato del lavoro. La salma dell'uomo è stata affidata all'autorità giudiziaria per ulteriori accertamenti.