Pesaro, indagati 40 genitori no vax dopo denuncia dei presidi

Sono almeno 40 i genitori, ma il numero potrebbe aumentare, indagati dalla procura di Pesaro per aver continuato a portare i figli a scuola nonostante non fossero in regola con le vaccinazioni. L'accusa, che prevede fino a tre mesi di arresto e circa 200 euro di multa, è di inosservanza dei provvedimenti dell'autorità. Per alcuni genitori si ipotizza però i reati di violenza privata, avendo minacciato anche presidi e docenti.